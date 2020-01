Arkansas Tech University-Ozark Campus has announced its Chancellor’s List and Honor Roll for the fall 2019 semester.

The Arkansas Tech-Ozark Campus Chancellor’s List recognizes students who complete a semester with a 4.0-grade point average, while the Arkansas Tech-Ozark Campus Honor Roll honors students who complete a semester with a grade point average between 3.5-3.9.

A total of 476 Arkansas Tech-Ozark Campus students earned special commendation for their academic achievement during fall 2019.

The members of the fall 2019 Arkansas Tech-Ozark Campus Chancellor’s List and Honor Roll in west central Arkansas include:

ALMA- Shaleigh Brown (4.0);Caylinn Church (4.0); Melissa Cutsinger (4.0); Kelsey Elliott (4.0); Emme Folkerts (4.0); Daletha Lovett (4.0); Terri Lumpkin (4.0); Evan Peters (4.0); Kristi Quinalty (4.0); Loren Rhoads (4.0); Tierra Stacy (4.0); Sabrina White (4.0) Tiffani Baltz; Rebecca Reinschmiedt; Elizabeth Ray; Leslie Watkins; Charley Wilbourn; Jessica Anders; Jennifer Barnett; Madison Brown

ALTUS- Alisha Combs (4.0); Piper Farris (4.0); Dustin Freeman (4.0); Samantha Harris (4.0); John Mitchell (4.0); Jessica Rogers (4.0); Crystal Wright (4.0); Ashley Lamproe; Kristopher Robinson; Alexander Breshears; Cayne Leding; Amanda Fisher

ATKINS- Darren Pool (4.0); Savana Rhinehart (4.0); Hannah Duvall

BARLING- Ashley Smith (4.0)

BOONEVILLE- Zachary Adair (4.0); Monica Adair (4.0); Ashley Adair (4.0); Cayla Courtney (4.0); Mariah Frost (4.0); Jennifer McLemore (4.0); Melissa Means (4.0); Charles Wharton (4.0); KC Woods (4.0); Jarrod Pryor; Elizabeth Reed; Talikwa Scott; Shawn-Rae Wilks; Tyler Catlett; Charity Davis; Tyler Hall; Bridget Duke

BRANCH- Jennifer Miranda (4.0); Marjorie Wilson (4.0)

CECIL- Kaley Kolb; Kristian Scott

CEDARVILLE- Paigeriana Skinner (4.0); Sarah Cagle

CENTERTON- Taylor Fairchild (4.0)

CHARLESTON- Marvin Berry (4.0); Whitney Brown (4.0); Danielle Stark (4.0); Ezekiel Swanson (4.0); Kendra Toney (4.0); Mason Wisdom (4.0); Macy Binz; Hailey Daily; Brittany Willmon

CLARKSVILLE-Julie Auterson (4.0); NaKeshia Bramlett (4.0); Anna Campbell (4.0); Lucero Caro (4.0); Megan Curtis (4.0); Alexander Dale (4.0); Joseph Engleman (4.0); Jasmine Fry (4.0); Antonio Gamboa Carrillo (4.0); Hailey Gonzalez (4.0); Jeremy Handley (4.0); Tanner Hefley (4.0); Sierra Henderson (4.0); Jillian Holmesley (4.0); Kmwee Htee (4.0); Kaitlin Kimbrough (4.0); Tonya Lancaster (4.0); Brenda Lindsey (4.0); John Magen (4.0); Deborah Marvel (4.0); Stephanie McKinney (4.0); Aw Mee (4.0); Aaron Melson (4.0)Paw Mwe (4.0); Karen Nordin (4.0); Steven Owens (4.0); Payton Palmer (4.0); Faith Potts (4.0); Erica Reyes (4.0); Mychael Roberts (4.0); Janice Schubarth (4.0); Twa Soe (4.0); Tryston Streithorst (4.0); Say Klu Taw (4.0); Danielle Vickers (4.0); Ma Voie (4.0); Christopher White (4.0); Carla White (4.0); George Wright (4.0); Ross Yarbrough (4.0); Friday Aye; Karen Baars; Alexis Calhoun; Jaime DeNike; Liseth Garcia; Vanessa Garcia Avila; Brandie Mize; Elaura Patterson; Anthony Qualls; Megan Young; Kacey Seeds; Amy Vaughn; Hser Gaw; Hser Than; Vanessa Golden; Raygen Murders; Diamond Johnston; Jose Reyes Moro; Sabrina Wagoner; Paw Htoo; Shi Mo; Tucker Wilson; Daphne Carrillo; Edith Magdaleno-Ramirez; Ariel Holland

COAL HILL- Dylan Collier (4.0); Nikie Carter; Michael Mainard; Colby Pelts

FORT SMITH- Annika Alston (4.0); Emily Daniel (4.0); Robin Dodson (4.0); Marisa Felterman (4.0); Austin Griffin (4.0); Cody Lane (4.0); Steven Mayo (4.0); Sonia Mohan (4.0); Amber O'Neal (4.0); DaphneRidenour (4.0); Anthony Sheppard (4.0); Adam Taylor (4.0); Melissa Wessels (4.0); Kayla Williams (4.0); Hailee Combs; Sydney Dotson; Jerry Hays; Ashley Holden; London Sharp; Khadija Childs; Mireya Echeverria; Ashley Brown; Jeakeline Linares; Meya Sanders; Lauren Leatherwood; Hayley Grier; Samuel Schleiff; Amber Kirkendoll

GREENWOOD- Bradley Brotherton (4.0); Kaleb Carter (4.0);Crystal Dollarhyde (4.0); Autumn Elmore (4.0); Megan Johnson (4.0); Alayna Lopez (4.0); Allyce Shibley (4.0); Sommer White (4.0) Penny Miller; Carleigh Ingram; Zebulon Rush

HACKETT- Eli Hartley; Brittney Locklear; Rebeca Stewart

HAGARVILLE- Baylee Harmon

HARTFORD- Lillian Pearson

HARTMAN- Nicole Pannell (4.0); Haley Smithee (4.0); Sydney Tindell (4.0); Luke Holman; Josie Morrow; LaDonna Smith

HAVANA- Emily Wilhite (4.0)

HUNTINGTON- Allaura Vinsant

LAVACA- Misshel Alvarado (4.0); Olivia Austin (4.0); Thea Ballinger (4.0); Matthew Caples (4.0); Leilaunee Cooper (4.0); Laura Glidewell (4.0); Brooklynn O'Kelley; Michael Schaefer

MAGAZINE- Max Greb (4.0); Jennifer Hicks (4.0); Shelly Moore (4.0); Kerri Schriver (4.0); Tammy Smith (4.0); Margo Reed; Jodi Munhall

MENA- Catherine Lewis (4.0); Samantha Baker

MOUNTAINBURG- Jeremiah Cronin (4.0); Kaitlan Lamproe (4.0); Colton Robbins (4.0); Lindsey Shepherd (4.0); Charlotte Adams; Dale Brown; Malcolm Bruton; Madelyn Beasley

MULBERRY- Samantha Harris (4.0); Connie McCormick (4.0); Dewey O'Bar (4.0); Sarah Skolarski; Dustin Marvin

NATURAL DAM- Sarah Swaim (4.0)

OZARK- Jodie Allred (4.0); Deana Avlos (4.0); Synthia Bartlett (4.0); Bethany Brown (4.0); Lydia Bugg (4.0); Zachary Campbell (4.0); Lisa Cooper (4.0); Michelle Daily (4.0); Robert Dwyer (4.0); Taylor Finley (4.0); Aundrea Griffith (4.0); Randy Gunter (4.0); Emilie Hillard (4.0); Garrett Hodges (4.0); Laura Hutchison (4.0); Abby Jackson (4.0); Kimberlyn Jones (4.0); Danielle Moore (4.0); Jeremy Moore (4.0); Madison Orrick (4.0); Sarah Patterson (4.0); Cody Patterson (4.0); Dwan Powers (4 .0); Andrew Powers (4.0); Kimberly Quaile (4.0); Rachel Robertson (4.0); Jessica Story (4.0); Shawn Teague (4.0); David Waits (4.0); Matthew Warnock (4.0); Patrick Whitson (4.0); Sherri Williams (4.0); Sarah Womack (4.0); Carmen Zamorano (4.0); Roberta Friend; Jennifer Ellis; Robert Harden; Susan Heuton; Stacie Howe; Jean McKenna; George Nichols; Mary Ross; Kaitlin Vance; Ashton Lovell; Meleah Detherage; Domica Arnold; Quincy Gragg; Karen Hillard; Christopher Christian; Ashley Gramlich; Karla Hufford; Ashley Selby; Brittanie Vierra; Kayla Barnett; Kenneth Sturdivant; Peggy Carter; Bridget Gunter; Carrie Roberts; Jason Williams; Taylor Troub; Scottie Ellison; Torsten Radke; Matthew Kesterson

OZONE- Darion Cicotte-Anderson

PARIS- Brenda Bowerman (4.0); Savannah Carter (4.0); Kenneth Floyd (4.0); Zackary Franklin (4.0); Alexis Hatcher (4.0); Alex Lovelace (4.0); Isaac Montgomery (4.0); Cody Nehus (4.0); Anna Sullivan (4.0); Casey Trusty (4.0); Stevie Wood (4.0); Dana McGuire; Bobby Whitecotton; Rebecca Elsken; Cody Bradley; Daina Schubarth; Debra Pack; Rylee Pennington; Andrew Pruitt; Kenzey Green; Angel Stinnett; Joe Green; Victoria Naegle; Alexys Lee; Toby Inman

RATCLIFF- Amber Brown (4.0); Michael Haney (4.0); William Smith (4.0); Kayla Austin; Susan Smith; Jessica Sayavongsa

RUDY- Kameron Quinalty (4.0); Liezl Freeman; Harlie Hightower; Elisabeth Baugh

RUSSELLVILLE- Andrea Doss (4.0); Tommy Evans (4.0); Tiffany Ford (4.0); Valorie Freeman (4.0); Zachary Jamell (4.0); Michaela Jamell (4.0); MacKenzie Latham (4.0); Vonda McDaniel (4.0); Brittany Miles (4.0); Cecilia O'Connor (4.0); Charles Petty (4.0); Elizabeth Reeves (4.0); Samantha Reyes (4.0); Trista Simpson (4.0); Misty Vongphakdy (4.0); Nathan Yarbrough (4.0); Cameron Crawley; Jessica Ferguson; Dennis Head; Jerrick Brixey; Brandon Lund; Christine Johnston; Abby Taylor; Marvin Ruiz; Bailey Harris; Stephen Judkins; Zachary Petty; Nathan Price; Jamie Gibson; Hannah Pace; Mason Murdock

SCRANTON- Destiny Ferrari (4.0); Amber Fox (4.0); Alicia Gilliland (4.0); Brianna Hamilton; Crystal Hann; Lesley Shelton; Heather Gray

SUBIACO- Kristen Stehle (4.0)

UNIONTOWN- Eddie Sterling (4.0)

VAN BUREN- Kenley Berry (4.0); Katherine Bowling (4.0); Ashley Boyd (4.0); Zhein Comer (4.0); Haley Davis (4.0); Christina Fontaine (4.0); David Harris (4.0); Susan Jarvis (4.0); Hanna King (4.0); Dawson Love (4.0); Samantha McCann (4.0); Jaime Mills (4.0); Sheila Overby (4.0); Stephanie Parnell (4.0); Sarah Ridenoure (4.0); Alexis Self (4.0); Brooklynn Shelton (4.0); Breeana Spangler (4.0); Arely Villanueva (4.0); Pantao Xiong (4.0); Cassandra Bailey; Christopher Haywood; Rebecca Kincer;Billy Mongold; Logan Miller; Rachel Martin; Christina Harris; Megan Hauenstein; Lily Walls; Hannah McClung; Alana Arntfield; Tiffany Douglas; Ciara King; David McGrath; Shilah Miller; Juan Abrajan; Gabrielle Doyel; Allen Tabarez; Katherine Blackwell; Garrett Steadham

WALDRON- Kaitlin Keener (4.0); Brandon Mack (4.0); Andrea Sims (4.0); Shoua Moua