Distinguished Honor Graduates

Kaleigh Cox

Dalton Haney

Gunner Heft

Mason Keener

Mary-Ashley Qualls

Seniors who have maintained a cumulative GPA of 4.0 or higher for the past seven semesters and completed a minimum of five honors classes are designated as Honor Graduates.

Honor Graduates

Callie Cox

Laney Hawk

Madison Huggins

Jillian Jenkins

Tayli Jones

Andrew Kimmell

Sara Langford

Emma McKinney

Bryan Thompson

Tan Tran

Emily Verkamp

Seniors who have maintained a cumulative GPA of 3.8 or higher for the past seven semesters and completed a minimum of four honors classes are designated as Honor Graduates.

Honorees

SENIORS

Gage Alston

Lauren Anderson

Lane Busbee

Melissa calderon

Callie Cox

Kaleigh Cox

Giselle Dunn

Brilee Floyd

Kaelyn Gist

Taylor Gray

Dalton Haney

Cassandrah Hanger

Laney Hawk

Gunner Heft

Madison Huggins

Baylie Irvin

Jillian Jenkins

Tayli Jones

Mason Keener

Hunter Kengla

Andrew Kimmell

Sara Langford

Emma Long

Joshua Martinez

Greg McCoy

Chloe McGuyer

Emma McKinney

Trinity Ocampo

Patrick Offutt

Hayden Pittman

Mary-Ashley Qualls

Breanna Riechmann

Blaine Rowland

Xavier Scarbrough

Hayden Smart

Maleah Spicer

Bryan Thompson

Tan Tran

Emily Verkamp

Erica Verkamp

Jacob Young

JUNIORS

Nini Anusuriya

Trinity Atherton

Kaden Benge

Nadine Bentz

Sarah Blanc

Kimberly Byrd

Drew Dooly

Destiny Dunn

Kalen Forst

Khiley Fredrick

Alexis Grandison

Bia Guedes

Garrett Haynes

Keegan Hice

Anna Hudson

Josefina Hunter

Sara Hutchinson

Alysha Jones

Sidney Kaempfe

Noah Keeter

Baylee King

Madelynn Loughridge

Saylor McLain

Rabecca Meador

Raegan Oldridge

Rylee Rachuy

Sierra Ramsey

Kaitlyn Reed

Mackenzie Revis

Brayden Ross

Conner Rowland

Emmalee Rozell

Payton Rucker

Geoffrey Scott

Elijah Slaton

Regan Stubblefield

Jessica Uribe

Rachel Verkamp

Brett Ward

Jonathan Williams

Jadyn Womack

SOPHMORES

Susanna Adams

Logan Binz

Gracie Book

Hannah Cannon

Ashton Corp

Dalton Curtis

Tyler Farley

Callum Farrell

Katie Cage

Trenton Goodson

Brooklyn Groen

Kaleb Hamby

Haylie Hyatt

Sunny Jones

Alexandria Lea

Braxten Martin

Jacob Martinez

Mateo Martinez

Gabrielle Meador

Rilyn Robison

Garrett Rudd

Slade Skeets

Toby Smith

David Taylor

Brandon Teague

Ethan Whitney

Gracie Young

Nathan Zimmer

Students who have maintained a combined GPA of 3.25 or higher for the previous two semesters are designated as Honorees.

2018-2019 School Board

Bryan Verkamp

President

Jeff Hayes

Vice-President/ ASBA Delegate

Michele Schmitz

Secretary/Primary Disbursing Officer

Chad Keener

Member

Lacey Parker

Member

9th Grade Servers

Julianna Aurroyo

Hayden Bangs

Kevin Bolin

Katelin Brown

Jesse Busbee

Kaiden Clayton

Brynur Clifford

Garrett Couthren

Haley Dunn

Brayden Gilstrap

Bailey Haynes

Sianna Hudson

Mackenzie Irelan

Madeline Kennedy

Shyanna King

Gracie Koch

Chase Lewis

Liberty Linville

Danielle McDonald

Shawna McDonald

Maggie McKinney

Ransom Merechka

Lane Moore

Macie Moore

Addison Newhart

Bailee Newton

Macie Oldridge

Bethany Qualls

Aryana Robison

Rylee Ross

John Seay

Luke Seay

Jordyn Sims

Logan Smart

Caleb Soller

Clay West

Christopher Worthey

Delcie Young

Gracelin Young