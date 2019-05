Vilonia High School announced its honor roll students.

All A's 10th Grade

David Adams

Madison Baker

Jorja Bell

Cameron Collins

Haley Cox

Rachael Daniel

Emma Duncan

Allison Earl

Janie Gentry

Elijah Goodwin

Gabriel Goodwin

Lauren Goodwin

Matthew Goodwin

Amber Horton

Monroe Jensen

Julie Johnson

Marlee Lamoreaux

Levi Landers

Elizabeth McMillin

Connor Myers

Katelyn Ohlde

Jasmyn Reams

Erin Robinson

Brandie Rottman

Tate Smithhart

Luke Trubiano

Madison Wright

Lucas Yarbrough

All A's 11th Grade

Cheyenne Adams

Heidi Aldridge

Reagan Bates

Sa’Haila Beasley

Savanna Clark

Kieran Darrow

Matthew Davis

Jeannie Deal

Caitlyn Kite

Audrey Loyd

Taylor Mahan

Madison McHolan

Alania Michel

Lauren Millikin

Holly Moore

Lydia Outlaw

Molly Reed

Jordan Rogers

Emily Strandridge

Bryn Westby

All A's 12th Grade

Lydia Ashley

Caleigh Ballard

Katherine Bass

Jillian Cates

Hannah Cauley

Haley Chandler

Jessica Cole

Logan Dalton

Hailey Dunlap

Emily Farmer

Samuel Fitzgerald

Emma Fowler

Sarah Garrett

Dorothie Goode

Haley Hagood

Nathan Heffner

Samuel Holland

Brayden Hopkins

Alyssa Jones

Taylor Kimbrell

Lyndsey Kirkpatrick

Connor Knowles

Hannah Landers

Christian Lewis

Angela Mallett

Ashlyn Maynard

Billie McNew

Madalyn Owens

Ashton Rappold

Rebecca Sanders

Marlie Smith

Drake Toll

Caroline Wagner

Kallea Welch

Kaylea Welch

Bayleigh Williams

Kirsten Windsor

Katie Zabel

All A's and B's 10th Grade

Spencer Aiello

Carter Archer

Mason Atkins

Olivia Balentine

Anthony Ball JR

Parker Beene

Erin Berry

Kaitlyn Berry

Brandon Biltgen

Robert Bowers

Gage Bracas

Emma Buck

Rhae Canitz

Nathanael Carter

Natalie Chatlain

Jeffery Clark

Sarah Daniel

Michael Davey

Emily Davis

Mikayla Doak

Shelby Duncan

Jayla Eades

Daniel Esparza

Estrella Espinoza

Brayden Farmer

Mackenzie Floyd

Bailey Fore

Jaden Fraser

Jade Garrett

Elise Gasaway

Gabrielle Gilmore

Chase Hawkins

Julia Hegwer

Ashton Heifner

Lillian Hendrix

Madison Herrington

Noah Irby

Kaylee Jackson

Harrison Janski

Ethan Johnson

Hannah Johnson

Harrison Jones

Julia Jones

Brooklyn Knight

MaKayla Lowe

Braiden Lunsford

Leonor Maldonado

Gracie Maness

Aaron May

Evelyn McKissack

Rodrigo Barrera

Asher Middleton

Veronica Mobbs

Noah Newman

Ezekiel Ortega

Brendon Perkins

Brooklyn G. Powell

Alexis Rhodes

Jeremiah Riggins

Brian Ruiz

Madyson Shannon

Kimberley Simanton

Matthew Snook

Emily Stehle

Ethan Stout

Matthew Strange

Meredith West

Daniel White

Laynie White

Logan Wilmington

Alarie Windsor

Korban Wise

Hunter Wooldridge

Grace Zajac

All A's and B's 11th Grade

Kate Allison

Chloe Bedwell

Dylan Briggs

Logan Brinsfield

Addison Caldwell

Kaitlyn Camp

Kalissa Campbell

Angela Castillo-Flores

Ashley DeLong

Emma Eastham

Shelby Ellison

Madelyn English

Logan Evans

Ashlyn Ferren

Hannah Fisher

Bailey Fisk

Jon Flowers II

Nathan Freeman

Trace Freeman

Lauren Garcia

Brittany Gibson

Jakob Goff

Lyhnn Goza

Kaylee Harlan

Geneva Harrell

Riley Harrelson

Marissa Hassen

Harlee Heath

Andrew Hill

Landon Hill

Haley Johnson

Paige Kelley

Tyler Kelley

Samantha Knoght

Eternity Knox

Austin Koonce

Jennifer Lane

Savannah Lane

Kami Lasley

Logan Loter

Makenzie Loyd

Kayla Luck

Mackenzie Malott

Jacob Mathis

Laci McKay

Cade McWilliams

Mary Molsbee

Kristopher Moody

Summer Moody

Tyler Moran

Haley Mudge

Thomas Niece

Jatzary Perez-Avitia

Bradley Phillips

Jacob Pridmore

Brandon Raulston

Adrian Vance

Rebecca Reardon

Cody Smith

Kayla Stahl

Faith Ventura

Steven Vines JR

Austin Wader

Aaron Waldron-Dale

Kirsten Wells

Emily Williams

Kaityln Williams

Marcia Williams

Laniey Wilson

Walker Yarbrough

Mary Zimmerebner

All A's and B's 12th Grade

Joshua Albat

Danielle Andrews

Trinity Ashford

Caleigh Ballard

Caleb Barrow

Kayden Bartlett

Katherine Bass

Luke Berry

Nicholas Bolin

Jordan Britton

Haley Burt

Randall Byrum

Elissa Carter

Jillian Cates

Jessica Cole

Hayden Cooper

Roger Courtney

Sarah Curnayn

Joshua Duerr

Hailey Dunlap

Emma Fowler

Justin Furber

Jayce Greer

Ronnie Grice

Leigha Halford

Anastacia Heer

Nathan Heffner

Ramzyz Herburger

Austin Hill

Squire Hill

Jacob Hogan

Amanda Isham

Isis Janek

Destinee Jones

Trey Kelley

Taylor Kimbrell

Johnythen Lakey

Joseph LaRocca

Taylor Larrew

Jazmyne Leadtka

Tanner Loter

Kristen Madden

Angela Mallet

Ashlyn Marcus

Daniel Massa

Ashlyn Maynard

Ariel McElhaney

Billie McNew

John McNew

Destiny McPherson

Bailey McWillams

Haylee Moore

Marissa Mossalli

Jarrett Otts

Madalyn Owens

Madison Powers

Trevor Renfroe

Alyson Robertson

Breanna Rocha

Ethan Rocker

Emilie Schumacher

Michaela Songer

Maggie Stephens

Jacob Stobaugh

Camron Taylor

Michael Taylor

Tristan Taylor

Myles Tipton

Aubrey Ussery

Kallea Welch

Logan Wilbanks

Gracen Willhite

Bayleigh Williams

Katie Zabel