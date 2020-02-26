ALTUS PENTECOSTAL CHURCH
GERALD EVELD
ALFREDA COVERT
PATRICIA PENNINGTON-COVERT
CLARA DELSOTO
TERESA WHITTEN
MARY JANE CAINS
NORTH FRANKLIN COUNTY FAIR BUILDING
DEBRA WARDEN
MARY DUNCAN
PAM BREWER
SONA GARDNER
JUDITH ARMSTRONG
RICHARD ARMSTRONG
REHOBETH BAPTIST CHURCH
MARY ROWLAND
CHERYL WARDEN
ANNETTE WHITSON
PATSY COX
PHILLIP COX
MARY EDITH JONES
WEBB CITY BAPTIST CHURCH
FERN PRICE
AUSTIN FRAZIER
WILLIAM SHAFFER
ODESSA MERSHON
BRANCH CITY HALL
VERA MAGBY
THERESA HALES
BETTY FLYNN
ANNE SNEED
IMOGENE WALDON
HOLLIE YANG
CHARLESTON CATHOLIC HALL
BETTY AYERS
LONNIE BINYON
MARY PAULA DOZIER
PEGGY HAMMOND
CAROL WILHELM
SHARON POTTS