Wednesday

Feb 26, 2020 at 12:01 AM Feb 28, 2020 at 11:05 AM


ALTUS PENTECOSTAL CHURCH


GERALD EVELD


ALFREDA COVERT


PATRICIA PENNINGTON-COVERT


CLARA DELSOTO


TERESA WHITTEN


MARY JANE CAINS


NORTH FRANKLIN COUNTY FAIR BUILDING


DEBRA WARDEN


MARY DUNCAN


PAM BREWER


SONA GARDNER


JUDITH ARMSTRONG


RICHARD ARMSTRONG


REHOBETH BAPTIST CHURCH


MARY ROWLAND


CHERYL WARDEN


ANNETTE WHITSON


PATSY COX


PHILLIP COX


MARY EDITH JONES


WEBB CITY BAPTIST CHURCH


FERN PRICE


AUSTIN FRAZIER


WILLIAM SHAFFER


ODESSA MERSHON


BRANCH CITY HALL


VERA MAGBY


THERESA HALES


BETTY FLYNN


ANNE SNEED


IMOGENE WALDON


HOLLIE YANG


CHARLESTON CATHOLIC HALL


BETTY AYERS


LONNIE BINYON


MARY PAULA DOZIER


PEGGY HAMMOND


CAROL WILHELM


SHARON POTTS