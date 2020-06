White Hall Highs School names its 2020 graduates. The White Hall School District is planning to hold its graduation at 7 p.m. July 18 at Bulldog Stadium.

The valedictorian is Ethan Anderson. The salutatorian is Courtnie Carr.

Honor graduates include: Anthony Beger, Isabella Tomboli, Anna Claire Smith, Cassidy Jones, Madison Poe, Amanda Skuban, Peter Nguyen, Jerry Earnest, Hope Robinson, Madelynn Peyton, Sharanpreet Ghotra, Taylor Hollowell, Brooklyn Huskey, Alyssa Ruff, Madison Dempsey, Camyra Hudson, Reese Brown, Evie Marlow, Itzel Morales, Weston Mosley and Tristin Tillman.

The graduation list includes:

Elizabeth Akines, Kennedy Akins, Christopher Alverson, Ethan Anderson, Kimberly Astorga, Savanna Barber, Cameron Bayird, Anthony Beger, Kayli Blaylock, Malik Blocker, Timothy Bolen, Gage Bookout, Sevannah Boyd, Brayden Bradley, Alex Brawdy, Lamardre Brazell, Mason Brinkley, Johnny Brixey, II, Donovan Brown,

Reese Brown, Tinaya Brown, Desean Buckner, Donte Buckner, Hannah Burks, Lataiyvia Burton, Victoria Burton, Kennedy Canada, Courtnie Carr, Ashlyn Carroll, Jesse Carter, Treyten Carter, Legarrius Cartwright, Makayla Caudle-Lopez, Ty’Unna Chubb, Cody Clark, Austyn Clement, Brady Coleman, Chaney Coleman, Eriel Compton, Alexandria Cooper, Makyla Cooper,

Grace Crow, Korey Davis, Marciana Davis, Mattie Deam, Madelynn DeLuca, Madison Dempsey, Jakob Deuerling, Colby Donaldson, Austin Doolin, Tanner Doughty, Cameron Dunlap, Dylan Eades, Ryan Eagle, Jerry Earnest, Christopher Edwards, Jacob Edwards, Donovan Felipe, Hunter Fitch-Burns, Paden Floyd, Malcolm Foster, Simber Garrison, Bobby Gentry, Sharanpreet Ghotra, John Gillespie, Jr., Stephen Glass,

C.J. Glover, Cavin Glover, Ian Godwin, Easton Golden, Melanie Hale, Emily Hall, Shelby Hardke, Kobe Hargrove, Alexis Harris, Caleb Harris, Lacie Harris, Reid Harris, Jake Hartsfield, Jacob Harvey, Anna Helms, Hailey Hendrix, Vanessa Hernandez-Valdez, Madison Herring, Gage Hollowell, Taylor Hollowell, Takiya Holly, Ashley Horn, Cheyenne Horton, Kaylie Hoskins, Christopher Houston, Taylor Hubanks, Camyra Hudson, Brooklyn Huskey, Jaden Insley, Baylie Irvin,

Brittany James, Antonio Johnson, Benjamin Johnson, Griffin Johnson, Jon Johnson, Cassidy Jones, Charity Jones, Erin Jones, Belen Juarez, Anna Jurjens, Jaden Justiss, Jordan Kennemer, Logan Kincaid, Ethan Kirkley, Trenton Kurz, Gavin Lampkin, Gabriel Lawson, Daniela Leal, Catherine Lozano,

Zachary Mangum, Logan Manson, Evie Marlow, Clayton Martz, Zaria McCants, Kennedi McClinton, Kimberly Mercado, Zachary Miller, Gracie Moltz, Morgan Moore, Itzel Morales, Justin Morris, Logan Mosley, Weston Mosley, Allyson Mullins, Justin Munn, Peter Nguyen, Grace Nicholson, Nathan Norman, Phoebe Norrell, Ashley Nutter, Dakota Page, Gracie Patterson, Lauren Peckham, Grace Ann Penny, Kessler Perdue, Madelynn Peyton, Trinity Pippenger, Logan Plumlee, Madison Poe, Y’King Pruitt, Larry Quarles,

Jadon Ragsdale, Laura Reddin, Brandee Reed, Grace Rhodes, Jordan Richardson, Noah Richardson, Alexander Rivera, Hope Robinson, Shelby Robinson, Caleb Rochner, Ky’Ren Rodgers, Gillian Rogers, Hannah Rongey, Alyssa Ruff, Ashton Rushing,

Jaxson Sanders, Brandon Schrantz, Austin Schull, Ryan Scott, Shawn Segura, Asia Shabazz, Brieanna Shaw, Kaitlyn Shelly, Austin Shipman, Harpreet Singh, Marquis Sission, Amanda Skuban, Anna Claire Smith, Christopher Smith, Nena Smith, Riley Smith SaMia Smith,

Larose Spicer, Hayden Stanfield, Maddison Stanfield, Mikayla Stertmann, Percy Stokes, Madison Taggart, Jack Talbot, Allan Tate, Jr., Caroline Taylor, Enaas Terry, Hailie Terry, Charles Thrower, II, Hannah Thrower, Wesley Thurgood, Tristin Tillman, Isabella Tomboli, Brandon Trujillo, Melvin Trujillo, Tanner Tucker, Erick Turner, Jr., Keshaun Turner, Semaj Turner, Hayden Walker, Salicia Walker, Erwin Williams, Meagan Williams, Leslie Wilson, Trinity Wilson, Tymare’ Wilson, Caleb Witcher, Emma Wyatt, Aaron Yarberry.